Actualidade

O escritor Joel Neto realizou com Catarina Ferreira de Almeida uma viagem de um ano pelos Açores e pela diáspora radicada nos Estados Unidos, traduzida num livro hoje lançado no mercado nacional, "Muito mais do que Saudade".

O autor de "A vida no Campo", vencedor da sexta edição do Grande Prémio Associação Portuguesa de Escritores de Literatura Biográfica, considerou à agência Lusa que se tratou de uma forma de revisitar as ilhas e o seu universo cultural e social "sobretudo do ponto de vista da ideia de regresso a casa e o que opera dentro das pessoas, de diferentes formas".

Joel Neto explica que o livro bilingue "Muito mais do que Saudade/Beyond saudade" surgiu na sequência de um diálogo com um dos entrevistados da obra, Roberto Lino, do Pico, que trocou o Silicon Valley, onde chegou a vice-presidente de 'marketing' da Skype, para voltar à sua ilha de nascimento.