Actualidade

Os festivais Encontros do DeVIR e Ventanias vão levar ao Algarve espetáculos de dança contemporânea, teatro, música ou performances de rua, no âmbito das atividades desenvolvidas pelo programa de animação cultural 365 Algarve para encerrar o inverno, disse a comissária.

Anabela Afonso é comissária deste programa de apoio à realização de atividades culturais fora da época alta do turismo no Algarve, e afirmou que, a 13 de março, tem início a 6.ª edição do Festival Encontros DeVIR, que passa por Faro, Loulé e Lagos com atividades "na área da dança contemporânea", tem "como temática a ideia de 'Resgate'" e vai contar com um ciclo dedicado à coreógrafa Pina Bausch.

A segunda edição do Festival Ventanias tem início a 14 de março, com espetáculos de circo contemporâneo, artes visuais, teatro, dança e gastronomia, que poderão ser vistos em cidades como Lagos, Portimão, Vila do Bispo ou Lagoa e procuram incentivar a "reflexão" em temas ligados ao Ambiente, como a falta de água devido à seca que afeta o Algarve, disse ainda Anabela Afonso à agência Lusa.