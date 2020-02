OE2020

A União de Freguesias de Moscavide e Portela, no concelho de Loures, defendeu hoje a extensão da rede do Metropolitano de Lisboa àquela zona, na sequência da suspensão do projeto da linha circular.

"Entendemos que a extensão deste meio de transporte é fundamental para a mobilidade de e para a freguesia e insere-se numa visão alargada em que o transporte público surge como primeira escolha dos cidadãos para os seus trajetos diários na Área Metropolitana de Lisboa", refere em comunicado a autarquia do distrito de Lisboa.

Esta posição da União de Freguesias de Moscavide e Portela, presidida pelo socialista Ricardo Lima, surge na sequência da decisão do parlamento de suspender o projeto de construção da linha circular do Metro de Lisboa.