Actualidade

O diretor da agência de viagens Novo Mundo, em Joanesburgo, mostrou-se hoje preocupado com as consequências para a comunidade portuguesa na África do Sul do fecho da rota de Luanda da South African Airways (SAA).

"Certamente que [a medida da SAA] prejudica a comunidade portuguesa porque deixam de existir as ligações que se usavam para Luanda e para São Paulo, que era um 'code-share' com a South African Airways (SAA, na sigla em inglês), e logicamente que vão ter dificuldades agora nas ligações a partir daqui, principalmente para Luanda", afirmou.

"Os voos que saíam de manhã de Luanda eram mais aproveitados para o Porto e a ligação era a South African Airways que o fazia, e agora já não há", salientou.