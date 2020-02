Actualidade

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, rejeitou hoje a existência de qualquer crise nas unidades do Serviço Regional de Saúde e manifestou-se confiante numa solução para breve.

Miguel Albuquerque falava à agência Lusa à entrada para o Congresso Nacional do PSD, em Viana do Castelo, depois de confrontado com a demissão de trinta e três diretores de serviço e coordenadores de unidades do Serviço Regional de Saúde da Madeira (SESARAM) em protesto contra a posse do médico Mário Pereira, ex-deputado do CDS-PP, como diretor clínico da instituição.

"Não há crise nenhuma. Nós vamos falar com os médicos, com a nova direção clínica, e vamos chegar a um entendimento", declarou o presidente do Governo Regional da Madeira.