PSD/Congresso

O líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, afirmou hoje que a comunicação com o líder nacional do seu partido "está ótima", adiantando que já houve uma conversa com Rui Rio que permitiu "um entendimento".

Miguel Albuquerque falava à entrada para o 38º Congresso Nacional do PSD, em Viana do Castelo, depois de interrogado sobre as suas atuais relações com o presidente social-democrata, Rui Rio, após o diferendo relativo ao sistema de pagamento de quotas com a direção nacional do seu partido - um diferendo que levou a que os votos dos militantes madeirenses não tivessem sido contabilizados nas últimas eleições diretas.

"Tivermos uma conversa e chegámos a um entendimento. Neste momento, o que é fundamental é unir o PSD", respondeu.