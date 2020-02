Actualidade

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) apelou hoje para o reforço de dádivas de sangue, em particular dos grupos A e O, que "são os que estão mais em falta" e abaixo do recomendado.

"A maioria dos portugueses tem os grupos sanguíneos A e O, pelo que, naturalmente, estes são os que estão mais em falta", afirma em comunicado a presidente do IPST, Maria Antónia Escoval.

A nota refere igualmente que, "nesta época, a par do habitual decréscimo do número de dádivas, decorrentes das baixas temperaturas e de casos de gripe", tem aumentado a necessidade de sangue, sobretudo destes dois grupos.