PSD/Congresso

O eurodeputado social-democrata Paulo Rangel antecipou hoje que o congresso do PSD será "claramente orientado para relançar o partido para a governação", considerando que o resultado das eleições diretas confirmam a aposta numa "estratégia de médio prazo".

À chegada para o 38.º Congresso do PSD, que decorre até domingo em Viana do Castelo, Paulo Rangel considerou que os resultados das diretas, nas quais foi reeleito Rui Rio como presidente, "confirmaram que o partido apostou numa estratégia de médio prazo e portanto, sem dúvida, que este é o grande impulso para aquele salto, que será o salto principal, para a governação".

De acordo com a sua experiência, Paulo Rangel defendeu que esta estratégia é "mais facilmente compreendida pelos eleitores do que às vezes pelos membros do partido", o que considerou natural já que os militantes "têm uma ótica mais tática e os eleitores têm uma visão mais estratégica".