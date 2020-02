PSD/Congresso

O presidente do PSD afirmou hoje que a escolha dos candidatos autárquicos obedecerá a critérios de competência e não de fação partidária, num discurso em que prometeu ser inflexível contra abusos e clientelismo no Poder Local.

Estas posições foram transmitidas por Rui Rio no discurso de abertura do 38º Congresso Nacional do PSD, em Viana do Castelo, durante a qual defendeu a descentralização e desconcentração - responsabilizando mesmo a administração Central pela esmagadora maioria da dívida contraída pelo país - e definiu objetivos partidários para as eleições autárquicas de 2021.

"A escolha de um autarca não é a escolha de um amigo nem a do líder de uma qualquer fação partidária. Ela tem de ser ditada com base em critérios de competências, dedicação e de credibilidade. Temos, em 2021, de recuperar o terreno perdido em 2013 e em 2017. Recuperar presidências de câmara, mas também de vereadores e eleitos de freguesia", considerou.