PSD/Congresso

o candidato derrotado nas diretas do PSD, Luís Montenegro, disse hoje à chegada ao 38.º Congresso do partido, cerca das 21:10, que vinha "ouvir" as "intervenções iniciais", participando "como delegado".

Questionado pelos inúmeros jornalistas que o rodeavam, o social-democrata escusou-se a fazer mais declarações, desejando apenas um "bom congresso" a todos os participantes.

"Um bom trabalho para todos. Um bom congresso para todos", referiu.