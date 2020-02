PSD/Congresso

O presidente reeleito do PSD, Rui Rio, assegurou hoje que o partido não irá fazer oposição de "bota-abaixo" e disse querer liderar uma "opção à direita da maioria de esquerda", mas reafirmando o posicionamento ao centro.

No discurso de arranque no 38.º Congresso do PSD, Rio fez uma intervenção centrada sobretudo nos desafios partidários, lamentando que, nos últimos anos, se tenha agrava a mentalidade de que, na oposição, "quanto pior, melhor".

"Se berra mais alto, se diz mal de tudo o que o Governo faz, se não concordo com nada, então está a fazer uma verdadeira oposição (...) É isto que eu não quero que o PSD faça sob a minha liderança", afirmou.