PSD/Congresso

O primeiro dos três dias de trabalhos do 38.º Congresso do PSD terminou às 00:45 de hoje, em Viana do Castelo, cerca de três horas após ter começado.

Além da intervenção inicial do presidente do partido reeleito nas diretas de janeiro, Rui Rio, para apresentar a sua moção de estratégia global, intitulada "Portugal ao Centro", e dos discursos de boas-vindas dos líderes da distrital e da concelhia de Viana do Castelo, foram apresentadas as 13 propostas temáticas.

O presidente da Mesa do Congresso, Paulo Mota Pinto, deu por encerrados os trabalhos às 00:45 e marcou o reinício para as 10:00 para debater a moção de estratégia global e as propostas temáticas.