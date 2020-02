Actualidade

A Venezuela acusou os Estados Unidos de reduzirem a mobilidade nacional e internacional com a aplicação de sanções à companhia aérea estatal Conviasa.

"Estas medidas procuram sufocar o povo venezuelano, reduzem o direito à mobilidade nacional e internacional, pondo em risco a segurança aeronáutica do país", afirmou na sexta-feira o Ministério de Relações Exteriores venezuelano, numa reação à decisão de Washington.

Num comunicado, divulgado em Caracas, o Ministério "condenou energicamente" este novo ataque ao "povo venezuelano, as suas instituições democráticas e empresas estatais", através de uma medida que considerou ser "ilegal e arbitrária" do Departamento do Tesouro norte-americano contra a Conviasa.