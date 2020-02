Actualidade

Moradores da freguesia da Misericórdia, em Lisboa, reconhecem que as restrições de trânsito na zona da Baixa apresentam vantagens ambientais, mas receiam que a medida possa contribuir para a expulsão de mais residentes do centro da cidade.

O presidente da Associação de Moradores da Misericórdia, freguesia que abrange zonas como o Bairro Alto e o Cais do Sodré, salientou, em declarações à Lusa, que esta é uma medida que faz "todo o sentido" no ano em que Lisboa é Capital Verde Europeia, com "grandes vantagens" na redução das emissões no centro da cidade e na facilitação da circulação dos transportes públicos.

Ainda assim, Luís Paisana teme que haja uma maior utilização dos espaços públicos para fins turísticos e de divertimento, sobretudo noturno, que "se não for controlado pode trazer mais impactos negativos para os moradores", como aconteceu no Bairro Alto quando o trânsito foi fechado.