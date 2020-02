Actualidade

Os sete pré-candidatos democratas à Casa Branca protagonizaram na sexta-feira um tenso debate, com constantes ataques cruzados no primeiro encontro, desde o início das eleições primárias do partido no Iowa.

O debate começou com o ex-vice-Presidente norte-americano Joe Biden, até há poucos dias o favorito entre os candidatos democratas, a confessar "ter recebido um golpe no [estado do] Iowa, onde ficou em quarto lugar, atrás do senador Bernie Sanders, do ex-autarca Pete Buttigieg e da senadora Elizabeth Warren.

"Provavelmente, vou receber outro aqui", disse, numa referência às primárias da próxima terça-feira em New Hampshire, na costa leste dos Estados Unidos.