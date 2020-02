Actualidade

Crianças e jovens lusodescendentes arregaçaram as mangas e ajudaram a pintar um muro no Bairro Português de Malaca inspirado na azulejaria portuguesa em homenagem ao navegador Fernão de Magalhães, que há 500 anos iniciou a primeira volta ao mundo.

A pintura do muro, com 10 metros de comprimento por três metros de largura e que decorre este fim de semana em Malaca, insere-se no projeto "Um traço por Magalhães" desenvolvido pelo centro artístico A Casa ao Lado, em parceria com a Associação Coração de Malaca, o Instituto Camões e o Movimento Internacional Lusófono.

Esta iniciativa assinala os 500 anos da primeira viagem de circum-navegação iniciada pelo navegador português Fernão de Magalhães, disse à agência Lusa Joana Bastos, da Associação Coração de Malaca e bolseira do Instituto Camões na cidade malaia.