PSD/Congresso

Viana do Castelo 08 fev 2020 - Os discursos dos principais críticos no Congresso do PSD, hoje, durante a tarde, vão ter respostas quase imediatas por parte de destacados membros da direção de Rui Rio, disse à Lusa fonte da Comissão Política dos sociais-democratas.

De acordo com esta linha de atuação política, quando o ex-líder parlamentar Hugo Soares subir à tribuna de oradores do 38º Congresso Nacional do PSD, em Viana do Castelo, subirá depois ao palco para uma intervenção o deputado e membro da Comissão Política do partido André Coelho Lima.

Paulo Cunha, presidente da Câmara de Famalicão, um dos mais destacados apoiantes de Luís Montenegro e que deverá liderar uma das listas ao Conselho Nacional do PSD, após discursar perante os delegados do partido terá pouco depois o contraponto de Salvador Malheiro, um dos "vice" da direção social-democrata e presidente da Câmara de Ovar.