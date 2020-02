Actualidade

O treinador Bruno Lopes disse hoje que o Portimonense tem qualidade para discutir o resultado com o Sporting, no jogo da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e ultrapassar o ciclo de sete partidas sem vencer.

"Temos as nossas ideias e o processo está cada vez mais assimilado por parte dos jogadores. Sabemos que é um jogo difícil, mas também temos a nossa qualidade e queremos pôr um ponto final nesse ciclo [sem vitórias]", indicou o técnico dos algarvios.

Bruno Lopes falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe o Sporting, quarto classificado, com 32 pontos, ao Portimonense, 17.º e penúltimo, com 14 pontos, no domingo, às 17:30, no estádio José Alvalade, em Lisboa.