O treinador Jorge Silas revelou hoje não ter "mais expectativa" do que permanecer no Sporting até ao fim da época 2019/20, durante a antevisão ao jogo com o Portimonense, da 20.ª jornada da I Liga de futebol.

"Temos um acordo que é até ao final da temporada, aqui não há ninguém a enganar ninguém. Depois, no final da época sentamo-nos e pensamos o que fazer, aí sim temos de tomar decisões e ver o que é melhor para ambas as partes. Estamos muito orgulhosos de representar o Sporting, mesmo que seja até ao final da temporada. Viemos para aqui com a expectativa de ficar até ao final da temporada, não temos mais expectativa além disso", afirmou.

A instabilidade em torno do Sporting tem levantado nas últimas semanas bastantes questões sobre a continuidade do técnico, apesar de Silas sublinhar não pensar nisso e apontar o foco ao desafio com o Portimonense.