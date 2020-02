PSD/Congresso

O líder da JSD de Coimbra José Miguel Ferreira vai encabeçar uma lista ao Conselho Nacional do PSD que se assume como "geracional", tem como número dois a ex-deputada Joana Barata Lopes e é apoiada pelo deputado André Neves.

José Miguel Ferreira deixará em breve a 'jota', já que completou 31 anos, e é líder do PSD na Assembleia Municipal de Miranda do Corvo. André Neves, eleito pelo Porto nas últimas legislativas, disputou há dois anos a liderança da JSD com a atual presidente desta estrutura autónoma, Margarida Balseiro Lopes.

"Fazer o PSD reencontrar-se com os seus militantes é o mote desta lista candidata ao Conselho Nacional composta, a 100%, por elementos com menos de 35 anos", refere uma nota dos membros desta lista, enviada à Lusa.