O liberal Thomas Kemmerich, eleito na quarta-feira líder regional do Estado da Turíngia (leste da Alemanha) graças a uma concertação de votos inédita entre conservadores e a extrema-direita, demitiu-se hoje do cargo "com efeitos imediatos".

"Estou a anunciar a minha demissão como ministro-presidente da Turíngia com efeitos imediatos", disse Kemmerich, do partido liberal FDP, que foi eleito na quarta-feira passada na sequência de uma aliança política entre os representantes conservadores locais da União Democrática Cristã (CDU, a força política da chanceler alemã, Angela Merkel) e os membros locais da Alternativa para a Alemanha (AfD, partido de extrema-direita).

Confrontado com a controvérsia gerada pela sua eleição, Thomas Kemmerich já tinha admitiu nos últimos dias que estava disposto a deixar o cargo, mas sem avançar uma possível data para o anúncio da renúncia.