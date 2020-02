PSD/Congresso

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, considerou hoje que "a unidade do partido é essencial" para o "combate árduo" que tem pela frente, garantindo a Rui Rio que pode contar com o PSD/Madeira.

Miguel Albuquerque subiu hoje ao púlpito do 38.º Congresso do PSD para abordar aquela que foi a fórmula do sucesso para os resultados eleitorais do partido naquela região autónoma, onde "a esquerda foi derrotada e António Costa perdeu" porque o partido nunca pôs em causa a sua identidade.

"O combate que temos pela frente é um combate árduo, difícil, exigente. Qual é o primeiro passo que temos que dar para vencermos? É a unidade do partido, a unidade é essencial", defendeu.