PSD/Congresso

O vice-presidente do PSD Nuno Morais Sarmento afirmou hoje que o caminho será para uma reedição da Aliança Democrática (AD) e não do "Bloco Central", e considerou os governos de Costa piores do que os de Sócrates.

Esta análise do antigo ministro da Presidência do Governo de Durão Barroso foi feita perante o 38º Congresso Nacional do PSD, em Viana do Castelo, num discurso que recebeu palmas de pé dos delegados sociais-democratas quando homenageou um conjunto de mulheres operacionais que têm trabalhado para o partido ao longo de mais de quatro décadas.

No plano político, tal como fizera na véspera o presidente do partido, Rui Rio, Nuno Morais Sarmento defendeu a tese de que "o centro é a primeira trincheira da direita e a última da esquerda".