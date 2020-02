PSD/Congresso

O eurodeputado do PSD Paulo Rangel assumiu hoje que se converteu à ideia de que é preciso um referendo sobre a eutanásia em Portugal, considerando que há falta de debate e que "toda a gente confunde tudo".

Na intervenção durante do segundo dia do 38.º Congresso do PSD, uma das mais aplaudidas de toda a reunião magna dos sociais-democratas que decorre até domingo em Viana do Castelo, Paulo Rangel terminou com uma referência à moção temática apresentada sobre a eutanásia.

"António Pinheiro Torres: depois de o ouvir aqui ontem, eu que não era a favor, converti-me à ideia de que para a eutanásia nós precisamos de um referendo porque não há discussão na sociedade portuguesa, não há debate. Toda a gente confunde tudo", assumiu.