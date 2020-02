Actualidade

O Santa Clara somou hoje o terceiro triunfo consecutivo na I Liga portuguesa de futebol, e segundo fora, ao vencer o Belenenses SAD por 2-0, em encontro da 20.ª jornada da prova.

A formação açoriana decidiu o jogo do Jamor nos instantes finais da primeira parte, com tentos brasileiros de Guilherme Schettine, aos 44 minutos, e Carlos Júnior, aos 45+3.

Na classificação, o Santa Clara ascendeu, provisoriamente, ao nono lugar, com 26 pontos, enquanto o Belenenses SAD, que sofreu a sexta derrota nos últimos sete jogos, manteve-se no 15.º posto, com 18.