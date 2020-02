PSD/Congresso

O candidato que ficou em terceiro lugar na corrida à liderança do PSD, Miguel Pinto Luz, fez hoje um duro ataque "ao cinismo" de "senadores" que esperam na reserva um mau resultado do partido nas eleições autárquicas.

Estes recados do vice-presidente da Câmara de Cascais foram transmitidos no segundo de três dias do 38º Congresso Nacional do PSD, em Viana do Castelo, num discurso em que defendeu que as disputas nas eleições diretas no partido "já lá vão" e em que também advertiu o líder social-democrata, Rui Rio, de que deve contar com "todos" os militantes e apostar em "novos rostos".

A principal crítica de Miguel Pinto Luz foi dirigida aos que apostam em taticismos baseados no calendário político para fins de carreira pessoal.