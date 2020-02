Montijo

"Os Verdes" consideraram hoje que a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) deve travar e "indeferir liminarmente" a construção do novo aeroporto no Montijo, um "crime ambiental", dado que há duas câmaras municipais que não deram parecer favorável.

Em declarações à Lusa, após uma reunião do conselho nacional do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV), em Lisboa, o deputado José Luís Ferreira disse que este foi um dos temas em debate e afirmou que o regulador, a ANAC, "não tem condições, do ponto de vista legal, para emitir a apreciação prévia da viabilidade da construção do aeroporto no Montijo".

O deputado do PEV argumentou que é preciso respeitar o decreto-lei 186/2007 que "diz de forma muito clara que a construção do aeroporto fica dependente de uma apreciação prévia de viabilidade por parte da ANAC", mas também que o regulador "tem de indeferir liminarmente, não havendo parecer favorável de todas as câmaras municipais", no caso Seixal e Moita.