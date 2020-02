Actualidade

A polícia tailandesa indicou que já controla o centro comercial no nordeste da Tailândia onde se escondeu o atirador que matou hoje pelo menos 20 pessoas e feriu 31, de acordo com o último balanço das autoridades.

Dezenas de clientes aterrorizados foram retirados do popular centro comercial e, segundo o ministro da Saúde, Anutin Charnvirakul, não existem mais corpos no interior do edifício.

Charnvirakul disse que pelo menos 20 pessoas foram mortas e 31 foram feridas pelo atirador, que a polícia descreveu como um soldado zangado devido a uma disputa de terras. O anterior balanço, do Ministério da Defesa, dava conta de 20 mortos e 14 feridos.