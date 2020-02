PSD/Congresso

O secretário-geral do PSD, José Silvano, considerou hoje que as listas para os órgãos nacionais partidários propostas pelo líder social-democrata, Rui Rio, revelam continuidade com alguma renovação e uma estratégia muito virada para as eleições autárquicas.

José Silvano falava aos jornalistas no final da tarde do segundo dos três dias do 38º Congresso Nacional do PSD, em Viana do Castelo, depois de Rui Rio ter anunciado os membros da sua Comissão Política e os seus principais elementos para órgãos do partido como o Conselho Nacional, Conselho de Jurisdição Nacional e Mesa do Congresso.

"São listas de continuidade com alguma renovação, como tinha dito o presidente [Rui Rio]. Não enganou ninguém, disse isso com toda a clareza", frisou o secretário-geral social-democrata.