O deputado social-democrata Adão Silva acusou hoje o PS de estar a comportar-se no parlamento "numa lógica verdadeiramente de chantagem e sacanagem", sobretudo durante o debate orçamental, garantindo que o PSD pode contar com seu grupo parlamentar.

"No grupo parlamentar queremos ser autênticos e credíveis porque quando chegar o momento - e vai chegar porventura mais breve do que se possa pensar - de haver novas eleições legislativas, nós temos que estar disponíveis para ajudar este grande partido a ser novamente Governo com Rui Rio a ser o futuro primeiro-ministro de Portugal", disse Adão Silva numa intervenção no 38.º Congresso do PSD após a pausa do jantar, que começou mais tarde do que o previsto e apenas após o final do jogo entre o FC Porto e o Benfica.

Nos últimos tempos, na perspetiva de Adão Silva, têm-se constatado que "no parlamento, o PS, sobretudo nestes tempos de orçamento, se tem comportado numa lógica verdadeiramente de chantagem e sacanagem".