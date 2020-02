PSD/Congresso

A moção de estratégia global do presidente do PSD, Rui Rio, foi hoje aprovada pelo 38.º Congresso do partido por "maioria clara", tal como todas as propostas temáticas.

Todas as moções foram votadas de braço no ar, não havendo uma contabilização exata dos votos.

Na moção de Rui Rio, "Portugal ao Centro", registaram-se poucos votos contra e algumas abstenções.