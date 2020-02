PSD/Congresso

O segundo dos três dias de trabalhos do 38.º Congresso Nacional do PSD terminou hoje, às 02:15, com uma sala praticamente vazia no centro cultural de Viana do Castelo, mas com Rui Rio presente até ao fim.

A reunião magna do PSD recomeça às 09:00 com a votação secreta das listas para os órgãos nacionais, estando a sessão de encerramento marcada para as 13:00.

Após a proclamação dos resultados e da posse dos novos dirigentes, o presidente reeleito do PSD, Rui Rio, voltará a fazer uma intervenção, que deverá ser mais virada para o país e menos para as questões internas do partido.