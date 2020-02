Actualidade

A polícia tailandesa abateu hoje a tiro o soldado que matou pelo menos 25 pessoas e feriu mais de 40 num centro comercial no nordeste do país.

O soldado tailandês, de 32 anos, que publicou fotografias e vídeos do ataque nas redes sociais, foi abatido a tiro num centro comercial de Nakhon Ratchasima, noticiou o canal de televisão Thai Rath, citando fontes da operação policial.

Depois de ter estado vários entrincheirado no centro comercial Terminal 21, cheio de pessoas no sábado à tarde, as forças de segurança tailandesas conseguiram entrar no edifício e retirar centenas de pessoas, antes de matarem o atacante.