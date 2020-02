Actualidade

O "Vale Pastor +", medida que visa premiar os produtores da fileira do queijo que apresentem leite de melhor qualidade para a produção de queijo DOP, admitiu 196 de um total de 228 candidaturas.

Segundo os dados fornecidos à agência Lusa pela InovCluster - Associação do Cluster Agroindustrial do Centro, a atribuição do "Vale Pastor +" enquadra-se no projeto "Programa de Valorização da Fileira do Queijo da Região Centro", cujo objetivo é dar um contributo fundamental para a valorização económica dos queijos DOP.

Trata-se de um prémio pecuniário a atribuir a produtores de leite que cumpram com os cadernos de especificações para a produção de Queijo DOP e que apresentem o leite de melhor qualidade.