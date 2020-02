Actualidade

Cerca de um terço dos habitantes das Beiras e Serra da Estrela "vive em condições indignas" e em situação de "grave carência habitacional", concluiu um estudo do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), hoje divulgado.

Segundo um comunicado do IPG enviado à agência Lusa, "o número de famílias que vivem situações de grave carência habitacional na região das Beiras e Serra da Estrela ultrapassa os 30%", de acordo com estudos desenvolvidos por investigadores que participam em projetos promovidos na Unidade de Investigação do Desenvolvimento do Interior daquela instituição de ensino superior.

"São muitas as famílias que residem em habitações precárias na região das Beiras", refere o IPG.