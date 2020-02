Actualidade

Rueffa será a primeira artista plástica portuguesa a expor no Museu Oscar Niemeyer, em Brasília, levando à capital brasileira, no próximo mês de agosto, a obra "Welcome", protagonizada por uma homenagem à cantora luso-brasileira Carmen Miranda.

Será precisamente na data em que se assinalam os 65 anos da morte da célebre artista, a 05 de agosto, que Rueffa, especializada no universo 'neo pop art', se estreará em Brasília, traçando uma ponte "luso-brasileira" através de uma instalação inédita sobre Carmen Miranda, em parceria com a 'designer' de joias do país sul-americano Lídice Caldas.

"A Carmem Miranda é uma surpresa que irei realizar em exclusivo, um pouco também em contramão da trajetória dos meus trabalhos. Irá envolver uma componente de escultura, que me desafiará bastante tecnicamente, e depois terá o contributo exímio de Lídice Caldas. Vamos realizar uma instalação, homenageando assim os 65 anos da Carmen Miranda após a sua morte, de uma forma digna, descaracterizando o seu ar baiano, e colocando um peso mais pedagógico, além da estética", disse Rueffa em entrevista à agência Lusa, na capital brasileira.