Vírus

Os nove infetados com o coronavírus em Macau poderão receber alta nos próximos dias, admitiram hoje em conferência de imprensa as autoridades de saúde do território.

Dos 10 casos confirmados desde o surto da epidemia, um já recebeu alta.

"[Para acontecer o mesmo aos restantes nove] são precisos mais testes, mas estamos otimistas", sublinhou o coordenador dos serviços de urgência do Centro Hospitalar Conde de São Januário.