Actualidade

Um homem ficou ferido ao início da madrugada de hoje, ao ser atingido por uma placa de pedra que se soltou do Centro de Artes e Espetáculos (CAE) da Figueira da Foz, constatou a agência Lusa no local.

O incidente aconteceu após o final do concerto dos The Gift, cerca das 00:40 de hoje, no exterior do grande auditório, no primeiro andar do CAE, onde cerca de uma centena de espetadores aguardava por uma sessão de autógrafos da banda de Alcobaça.

A vítima estava junto ao varandim do primeiro andar, ao lado de uma coluna da estrutura do edifício, de onde se soltaram três placas quadradas do revestimento em pedra, uma das quais atingiu o homem na cabeça.