Actualidade

A atriz Luísa Cruz regressa ao palco, no Teatro Aberto, em Lisboa, no próximo dia 12, para protagonizar a peça "A criada Zerlina", com a qual venceu o Globo de Ouro 2019 para Melhor Atriz de Teatro.

Estreada em fevereiro de 2019, no Centro Cultural de Belém (CCB), com encenação de João Botelho e cenografia de Pedro Cabrita Reis, esta peça do dramaturgo austríaco Hermann Broch (1886-1951) sobe agora ao palco da Sala Azul daquela sala à Praça de Espanha, onde estará em cena até 01 de março, segundo o teatro.

A versão que vai estar em palco parte do trabalho feito na década de 1980 para o Teatro Nacional D. Maria II, por António S. Ribeiro e José Ribeiro da Fonte, a partir da tradução de Suzana Muñoz.