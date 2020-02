Actualidade

A consultora EXX Africa avisou hoje que a substituição do franco africano (CFA) pelo novo ECO traz um "risco real de uma transição caótica", acrescentando que isso pode implicar uma fuga dos investidores da região.

Num comentário à decisão de substituir a moeda nos oito Estados que compõem a União Monetária e Económica da África Ocidental (WAEMU, no original em inglês), a EXX Africa escreve que esta mudança "precisa de ser gerida cuidadosamente e com uma forte coordenação política, para garantir uma retirada gradual das reservas no Banco de França e com um processo coletivo de decisão sobre a política monetária".

No entanto, apontam, "devido à diversidade económica da região e às várias agendas nacionalistas de alguns dos líderes locais, há um risco real de uma transição monetária caótica que pode desencadear uma fuga dos investidores da região".