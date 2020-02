PSD/Congresso

Os candidatos derrotados nas diretas do PSD, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz, foram hoje dos primeiros a votar para os órgãos nacionais do partido no último dia do 38º congresso que decorre em Viana do Castelo.

Antes da sessão de encerramento da reunião magna, os cerca de 950 delegados votam para os órgãos nacionais do partido entre as 09:00 e as 11:00. Ao todo são dez listas ao Conselho Nacional - mais duas que no último Congresso - e quatro à Jurisdição, órgãos eleitos através do método de Hondt.

Luís Montenegro foi dos primeiros a votar. Abandonou o centro cultural de Viana do Castelo, onde desde sexta-feira decorrem os trabalhos da reunião social-democrata, cerca das 09:18. Parco em declarações. Em declarações à Sic, afirmou "não valer a pena fazer drama sobre a fragmentação do PSD".