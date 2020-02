UA/Cimeira

A República Democrática do Congo (RDC) vai assumir a presidência rotativa da União Africana (UA) em 2021, foi hoje anunciado na abertura da 33ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da organização, em Adis Abeba na Etiópia.

O Presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, sucederá dentro de um ano a Cyril Ramaphosa, chefe de Estado da África do Sul, que hoje, na mesma sessão, recebeu do Egito a presidência da organização para 2020.

A sessão, que começou cerca das 11:30 locais (menos 3 horas em Lisboa) marcou o arranque oficial de dois dias de trabalhos, que decorrerão à porta fechada e terminam no final do dia de segunda-feira com uma cerimónia pública.