Espanha confirmou hoje o segundo caso de infeção com o novo coronavírus no país, com as autoridades espanholas a indicarem que se trata de um cidadão britânico hospitalizado em Palma de Maiorca.

O Centro Nacional de Microbiologia espanhol informou que os testes efetuados a um cidadão britânico admitido num hospital universitário em Palma de Maioria por suspeita de infeção com o novo coronavírus deram positivo.

Outros três pacientes, elementos da mesma família britânica, também foram submetidos a testes e deram negativo.