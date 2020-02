PSD/Congresso

O eurodeputado social-democrata Paulo Rangel disse hoje esperar que o discurso de Rui Rio no encerramento do Congresso do partido seja o relançamento de uma visão para o país, e não para o partido.

"Espero que haja aqui claramente um relançamento de uma visão para o país. Nós estamos numa nova conjuntura política, o congresso tem de refletir essa nova conjuntura e quais são as metas e ambições do PSD para o país. Não do partido em si, mas para o país", afirmou, em declarações aos jornalistas.

No último dia do 38º Congresso do PSD, em Viana do Castelo, e antes de exercer o seu direito de voto, o cabeça de lista ao Conselho Nacional disse que a lista de Rui Rio é uma lista de renovação geracional.