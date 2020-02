Vírus

O segundo e "último" avião fretado por Londres para repatriar cerca de 200 britânicos e outros cidadãos estrangeiros que ainda estavam na província chinesa de Hubei, epicentro do surto do novo coronavírus, aterrou hoje no Reino Unido.

O avião, que descolou da cidade de Wuhan (na província de Hubei, no centro da China) às 03:20 locais (19:20 de sábado em Lisboa), aterrou hoje de manhã na base aérea de Brize Norton, a cerca de 120 quilómetros a oeste da capital britânica, Londres.

A bordo do aparelho estavam cerca de 200 pessoas, britânicas e de outras nacionalidades, "incluindo uma equipa médica", segundo informou, no sábado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico num comunicado.