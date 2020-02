Síria

O papa pediu hoje à comunidade internacional que use os canais diplomáticos do diálogo e das negociações para alcançar a paz na Síria, numa altura em que nova escalada militar está a provocar o êxodo de milhares de civis.

"Continuam a chegar notícias dolorosas do noroeste da Síria, especialmente em relação às condições de muitas mulheres e crianças, de pessoas que se veem obrigadas a fugir devido à escalada militar", disse o papa, durante a oração dominical do Angelus, na Praça de São Pedro, no Vaticano.

"Renovo o meu apelo à comunidade internacional e a todos os atores envolvidos, para que usem os instrumentos diplomáticos do diálogo e das negociações, no respeito pelo Direito Humanitário internacional, para salvaguardar as vidas dos civis", acrescentou.