As Nações Unidas (ONU) e a União Africana (UA) apelaram hoje à retirada do Sudão da lista dos países que apoiam o terrorismo e pediram mobilização de apoios internacionais para o desenvolvimento do país.

"Está na altura de retirar o Sudão da lista dos Estados que apoiam o terrorismo e de mobilizar apoio internacional massivo que possa permitir ao país ultrapassar as suas dificuldades", defendeu o secretário-geral das Nações Unidas.

António Guterres falava hoje durante a sessão de abertura da 33.ª cimeira de Chefes de Estado e do Governo da União Africana, que decorre até segunda-feira na capital da Etiópia.