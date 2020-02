Vírus

As autoridades de saúde do Reino Unido confirmaram hoje o quarto caso de infeção com o novo coronavírus no país, indicando que se trata de um caso de transmissão de pessoa para pessoa.

O diretor-geral da Saúde britânico, Chris Witthy, precisou que o paciente em questão esteve em contacto com outra pessoa infetada identificada no Reino Unido e que a transmissão do vírus, que foi detetado pela primeira vez na China, aconteceu em França.

Os especialistas de saúde britânicos "continuam a trabalhar afincadamente para identificar as pessoas que entraram em contacto com os pacientes dos casos identificados no Reino Unido", prosseguiu Chris Witthy.