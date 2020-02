Actualidade

Portugal recusou a entrada nos seus aterros de "48 mil toneladas de resíduos" provenientes de países estrangeiros só na última semana, anunciou hoje o Ministério do Ambiente e da Ação Climática (MAAC).

"Em apenas uma semana, a publicação do Despacho permitiu já objetar a entrada de 48 mil toneladas de resíduos provenientes de outros países", avançou hoje fonte do MAAC, anunciando também que a Taxa de Gestão de Resíduos (TGR) para os aterros em Portugal vai duplicar no próximo verão de 11 para "22 euros por tonelada".

Segundo o MAAC, a decisão de subir os valores da TGR pretende "desincentivar o encaminhamento de resíduos nacionais e de outros países para aterro, complementado com uma revisão das taxas de apreciação dos procedimentos de notificação de transferência de resíduos, para importação ou exportação.