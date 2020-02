PSD/Congresso

O presidente do PSD destacou hoje a presença da delegação do CDS-PP no encerramento do congresso do seu partido, dizendo que esta força política partilhou com os sociais-democratas o Governo do país em "momentos difíceis".

Rui Rio referiu-se à delegação do CDS-PP presente no encerramento do 38º Congresso Nacional do PSD, em Viana do Castelo - e que é liderada pelo novo presidente democrata-cristão, Francisco Rodrigues dos Santos - logo nas suas primeiras palavras do seu discurso.

"Compreenderão que dirija um cumprimento em particular à delegação do CDS-PP, partido que, em diversos momentos - e alguns deles bem difíceis - partilhou com o PSD a governação do país. Como tenho vindo a dizer, tenho como muito relevante, senão mesmo como decisivo paria o futuro de Portugal, o diálogo entre os partidos políticos", declarou o líder social-democrata.